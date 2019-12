Wiceprezes PiS po ciężkiej operacji. ,,Adam czuje się bardzo źle''

J.P 20.12.19 11:11

Współczuję i życzę powrotu do zdrowia.

Pragnę tylko uczulić na przyszłość Pana Adama, żeby wybrał inny kolor kul niż prezes, żeby nie było sytuacji że będą opuszczać sejm nie o swoich kulach, bo wiadomo, że ich długość jest dostowana do wzrostu i może dojść do kontuzji a tego zatroskany naród by nie chciał. Proponuje żółty kolor, bo różowy już zajęty.