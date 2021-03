Wiceminister zdrowia: całkowity lockdown? Jestem większym optymistą niż prof. Horban

Na antenie Polsat News Andrzej Horban powiedział dziś, że "całkowity lockdown" to bardzo realna perspektywa, o czym pisaliśmy TUTAJ. W bardziej optymistycznym tonie wypowiedział się z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Jestem trochę większym optymistą niż prof. Horban. Kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Mam nadzieję, że Polacy, widząc ilości nowych zakażeń, będą przestrzegać (zasad - red.). Jestem ufny w mądrość Polaków - powiedział Kraska na falach Polskiego Radia.

Kraska zaapelował także o efektywną współpracę wojewodów z samorządami.

- Ten tydzień pokaże, że trend wzrostu nowych zakażeń będzie się utrzymywał. Widzimy to od kilkunastu dni, nasze prognozy także na to wskazują, że ten tydzień będzie z tymi wysokimi liczbami - kontynuował.

Kraska odniósł się ponadto do kwestii cały czas odbywających się szczepień.

- Myślę, 15 mln. zaszczepionych Polaków do wakacji jest w zasięgu. Logistycznie jesteśmy na to gotowi, ważne, by szczepionka pojawiła się w Polsce fizycznie - stwierdził. Zapewnił także, że szczepionka firmy AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna.

jkg/polskie radio