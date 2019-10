Watykan: Katolicy, muzułmanie i żydzi razem przeciwko eutanazji

Dla religii monoteistycznych, które są związane z postacią Abrahama, zarówno eutanazja, jak wspomagane medycznie samobójstwo to praktyki niedopuszczalne pod względem etycznym i dlatego powinny być one zakazane. Czytamy o tym w podpisanej dziś w Watykanie międzyreligijnej deklaracji na temat końca życia. Podkreśla się w niej prawo umierającego pacjenta do opieki duchowej i terapii paliatywnej. Jednoznacznie stwierdza się również, że zadaniem personelu medycznego nie jest decydowanie o długości czy sensie ludzkiego życia, lecz zapewnienie właściwej terapii.