W Gdańsku się nie udało, teraz Braun spróbuje swoich sił w Rzeszowie

Konfederacja zorganizowała dziś rano konferencję na miejskim rynku w Rzeszowie, w czasie której Krzysztof Bosak ogłosił, że partia wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Rzeszowa. O urząd ten ubiegał się będzie Grzegorz Braun.

Na konferencji prasowej w Rzeszowie pojawił się sam Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz i inni politycy Konfederacji. Grzegorz Braun przekonywał, że kandydując, chce przywrócić Polakom zaufanie do władz lokalnych.

- „Zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie. Bardzo dziękuję za zaufanie. To zaufanie, które okazują mi serdeczni koalicjanci i środowiska, których jesteśmy politycznym przedstawicielstwem”

- mówił polityk.

- „Polityka regionalna, to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa. To dziś zwłaszcza w sytuacji, w której zawodzi nas władza centralna, to dziś właśnie potrzebują Polacy oparcia we władzy samorządowej. To oparcie musi się znaleźć”