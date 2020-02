UWAGA! Potężne wichury i polarne powietrze

Na wschodzie Polski porywy wiatru będą dochodzić do 85 km/h, w centrum, na południu i zachodzie kraju do 95 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Na Przedgórzu Sudeckim i Karpackim wiatr w porywach może osiągać do 110 km/h, w Tatrach do 130 km/h, w Sudetach do 200 km/h. W górach natomiast wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.