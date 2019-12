USA ostro przeciw Moskwie. Możliwe sankcje za Nord Stream 2

Polska znów ominięta 10.12.19 15:26

Licencjonowany światowy ochroniarz nie może przeboleć, że Kacapy ze Szkopami sobie chcą robić biznes. Taki to z niego obrońca wolnego rynku. Szkopy chcą gazu, co mieli zrobić, jeśli Polska nie chce przez swoje terytorium żadnych ruskich rur? Zająć zbrojnie teren między Bugiem i Odrą? Wprawdzie drożej ale prowadzą rurociąg przez morze. W pełni zrozumiałe. A Polska cóż? Będziemy kupować od ochroniarza, z Norwegii, z Kuwejtu. My kraj bogaty, dumny, nas stać.