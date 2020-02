TSUE ukarze Polskę? ,,Nie ma podstaw prawnych''

robaczek 2.0 10.2.20 9:59

i jak sie czujecie ?



PIS = BOLSZEWICY EU!





brawo dziadki!!



sensu nie widac ale nam nikt nie bedzie mówił co mamy robić!!!







dziadki!!!





a zastanowil sie ktos kiedys dlaczego.......:

1. Jescze pare lat temu sędziowie nie bvyli takim wrogiem narodu? nawet dla Pis!

2. ekologowie tez nie byli wrogami

3. prawnicy nie byli wrogami

4. rowerzysci nie byli wrogiem

5. pielęgniarki nie były wrogiem

6. niemcy nie były wrogiem

7. rosja nie byla wrogiem

8. EU nie byla wrogiem

9. dziennikarze nie byli wrogami

10. opozycja byla opozycjom a nie wrogiem narodu

11. kler siedzial w kosciele i zajmowal sie xsrpawami koscielnymi





JAK MYSLICIE? KTO W WASZYCH GLOWACH ZROIL Z NICH WROGÓW???









slyszeli o technice kierowania masami nazwanej:





"SYNDROM OBLEZONEJ TWIERDZY"







slyszeli o nim??



komunisci swietnie go stosowali na narodzie polskim.



dziadki chyba pamietacie bo to przeciez czasy waszej mlodosci







i jak sie z tym czujece teraz??





moze juz czas przyznac sie do błędu i wycofac z poparcie tej partii. partii ktora dzieli i niszczy polske. w imie rządzy jedengo czlowieka, Jarusia i jego lizodupów.



DROGIE BABCIE I DZIADKOWIE



DAJCIE ZYC WNUKOM W SWIECIE KTORE ONE CHCA. WIZJA WASZEGO SWIATA NIE MA RACJI BYTU !!!!!



WASZ CZAS SIE KONCZY!!! DAJCIE ZYC INNYM!!!!!



pare