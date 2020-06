Trzaskowski - ,,nie będzie niczego’’: TVP Info trzeba zlikwidować

Obietnice kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego można sprowadzić do jednego zdania: „Nie będzie niczego”. W swojej krótkiej kampanii wyborczej zdążył już zapowiedzieć, że jako prezydent będzie starał się powstrzymać przekop Mierzei Wiślanej i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. W jego planach jest też likwidacja TVP Info.

Kandydat Koalicji zadawał pytania adresowane do prezydenta Andrzeja Dudy. Domagał się wyjaśnienia zarzutów formułowanych pod adresem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Pytał też o postawę prezydenta wobec TVP Info:

-„Dlaczego pan prezydent zgadza się na to, że telewizja kiedyś nazywana publiczną, nadal szczuje jednych na drugich? (...) Czy panu prezydentowi już nie przeszkadza prezes Kurski?” – pytał.

Likwidacja TVP Info jest jednak tylko jedną z wielu rzeczy, które Rafał Trzaskowski chce zlikwidować. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” kandydat jasno zadeklarował, że będzie „wypalać żelazem to, co zrobił PiS”. Wśród tych rzeczy jest m.in. przekop Mierzei Wiślanej i Centralny Punkt Komunikacyjny. Co jeszcze Trzaskowski będzie „wypalał”? I czy będzie wypalał tak długo, aż wreszcie w Polsce nie będzie niczego?