Trump ponownie ocenzurowany przez Twittera

W USA mamy już końcową fazę wyborów prezydenckich i trwa liczenie głosów. Jak wynika ze zliczonych do tej pory głosów, Joseph Biden zdobył na razie więcej głosów elektorskich. Jednakże w kilku stanach trwa jeszcze liczenie, a stany te są kluczowe dla zwycięstwa i w nich przewagę ma Donald Trump.

Donald Trump na Twitterze zarzucił swoim przeciwnikom łamanie prawa wyborczego, a Twitter tę wypowiedź ocenzurował.

W wpisie Trumpa czytamy:

- Jesteśmy DUŻO powyżej, ale oni próbują UKRAŚĆ wybory. Nigdy im na to nie pozwolimy

Dodał też:

- Głosów nie można oddawać po zamknięciu wyborów!

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!