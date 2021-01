Trójmiejski układ grozi Latkowskiemu śmiercią. Jesteśmy Rosją?

- Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold w swoim raporcie końcowym, liczącym prawie 600 stron, w 2019 roku skrytykowała działania prokuratury, policji, ABW, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów w aferze Amber Gold. Natomiast pozytywnie ocenia reakcję Ministerstwa Gospodarki i Komisji Nadzoru Finansowego – czytamy na portalu TVP Info.

W aferze Amber Gold oszukanych zostało prawie 19 tys. klientów na kwotę ponad 850 mln złotych. Firma została założona przez Marcina P. i okazała się – przed czym przestrzegali eksperci - piramidą finansową.

Amber Gold miała się zajmować inwestowaniem środków klientów na rynkach złota oraz innych kruszców. Co szczególnie zachęcało klientów do korzystania z ofery Amber Gold, to oprocentowanie często dużo wyższe od lokat bankowych. Firma w roku 2011 przejęła trzy linie lotnicze i na ich podstawie został utworzony przewoźnik OLT Express.

Sylwester Latkowski to dziennikarz śledczy, który jest autore dokumentu „Taśmy Amber Gold. Układ Trójmiejski nie umiera nigdy”, który został wyemitowany na antenie TVP Info. W dokumencie tym Latkowski stwierdza, że sprawą afery śledczy zajmujący się nieudolnie, a co więcej nadal pracują w prokuratorze na różnych szczeblach.



- Ja wiele filmów zrobiłem, dotykałem najważniejszych spraw kryminalnych w tym kraju, ale po raz pierwszy mam poczucie zagrożenia, fizyczne poczucie zagrożenia. Jeśli dostaję taki sygnał: tym razem nie skończy się dyskredytowaniu twojej osoby, tylko licz na to, że stanie ci się coś więcej. To jest normalne, że jesteśmy Rosją? – powiedział Sylwester Latkowski w TVP Info po premierze filmu.

mp/tvp info