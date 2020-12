,,To nie jest żaden sukces. To jest po prostu błąd''. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą?

„Konkluzje Rady Europejskiej, czyli ogłaszany sukces, to nie jest żaden sukces. To jest po prostu błąd” – stwierdził wiceprezes Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W rozmowie na antenie Radia Plus polityk ocenił, że „zgodziliśmy się na świstek deklaracji politycznych, na kawałek papieru”.

Jak dalej dodawał:

„Premier Orban parę lat temu podobnie to nazywał. Konkluzje RE nie są prawem i o tym stanowi traktat. RE nie jest organem prawodawczym. Trybunał Sprawiedliwości w kilku orzeczeniach, to już jest ustalona linia orzecznicza, mówił, że konkluzje RE nie są prawem i, co więcej, Komisja Europejska może postępować wbrew nim”.

Niebawem ma zostać zwołany zarząd Solidarnej Polski. Obecnie, jak informuje Woś, ustalany jest dzień oraz godzina. Ministra zapytano, czy ugrupowanie będzie zastanawiać się nad dalszym pozostaniem w koalicji rządzącej. Odparł, że to oczywiste pytanie i pozostaje ono otwarte. Dalej dodał:

„Będziemy rozważali za i przeciw tego scenariusza. Min. o tym zarząd będzie dyskutował”.

Wskazał, że są oczywiście róże racje za oraz przeciw. Zauważył, że niektóre osoby chcą opuszczenia rządu, jednak inni stawiają pytanie:

„[…] o jest alternatywą, a alternatywą są rządy lewicy i liberałów”.

dam/Radio Plus,Fronda.pl