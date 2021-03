TVP ujawnia niepublikowane dotąd nagranie z tajnej narady z udziałem ówczesnego premiera Donalda Tuska po Katastrofie Smoleńskiej.

- „Pan zasugerował, ze przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę (...) Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce, to jest to czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje”

- słyszymy na nagraniu.

kak/Tysol.pl