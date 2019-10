Tłumy warszawiaków żegnają śp. Kornela Morawieckiego

JD"A 4.10.19 21:35

A totalna oPOzycja wszystkich chce przekonać że jest tolerancyjna i pełna miłości , dążąca do zgody a życzenie śmierci co rusz od sympatyków PO słyszymy wypowiadane w kierunku P, Kaczyńskiego i wszystkich jego sprzymierzeńców gdzie tu demokracja i szacunek do człowieka ? A ty lepiej się martw o siebie