Szumowski: Druga fala koronawirusa w sezonie grypowym

Nik 18.6.20 10:45

Szczepionki na grypę nie działają i jet to potwierdzone przez oficjalne badania szwajcarów. Lekarze twierdzą że to samo dotyczy covid ponieważ on mutuje i jest wirusem a na wirusy nie można się trwale uodpornić - to lekarze. Szumowski mówi co innego ale czy to lekarz czy biznesmen ?