Szok w Niemczech. Zbliża się interkomunia z protestantami?!

Szokujące wieści z Niemiec. Według wiceszefa wpływowego miesięcznika "Herder Korrespondenz" tamtejszy Kościół katolicki myśli o wprowadzeniu... pełnej interkomunii z protestantami. Już w 2018 roku w Niemczech do Komunii dopuszczono tych protestantów, którzy żyją w małżeństwie z katolikiem. Teraz biskupi chcieliby pójść dalej. A przecież protestanci nie uznają katolickich dogmatów, nie wierzą w Eucharystię tak, jak my, nie spowiadają się!



O sprawie napisał portal pch24.pl. Medium powołuje się na artykuł dr. Stefana Ortha z "Herder Korrespondenz", bardzo ważnego pisma dla niemieckich katolików. Ort przekonuje, że katoliccy i protestanccy teologowie z jego kraju nie widzą już przeszkód we wprowadzeniu pełnej interkomunii. Opublikowali niedawno swoistą odezwę pt. "Wspólnie u Stołu Pańskiego", w której zachęcają do interkomunii. Według Ortha przełom może nastąpić w 2021 roku, bo wówczas odbędzie się w Niemczech Trzecie Ekumeniczne Spotkani Kościelne. To na nim, twierdzi dr Orth, po raz pierwszy mogłaby znaleźć swoje miejsce całkowita "gościnność eucharystyczna" katolików i protestantów.