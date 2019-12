Szczyt NATO: Macron i Trudeau śmiali się z Trumpa. Jest odpowiedź

JS 4.12.19 18:16

Ci mało doświadczeni politycy są marionetkami tych, którzy wynieśli ich do władzy. Trumpa też ktoś wyniósł do władzy ale oni nie dorastają mu do kolan. Śmieją się w swoim towarzystwie z kogoś kto im przygaduje ale to z nich się śmieją doświadczeni politycy, zwłaszcza z Macrona, który jeżeli nie będzie ostatnią pomyłką Francuzów, nie wyjdą z drogi ku katastrofie całego narodu.

Pozdr.