,,Szczujnia’’ sięgnęła dna? Internauci zniesmaczeni atakiem na syna B. Szydło

Podejmując kolejną próbę ataku w prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka portal OKO.press postanowił uderzyć w syna byłej premier Beaty Szydło. Według relacji dziennikarzy ma on być zatrudniony jako przedstawiciel handlowy w firmie, której udziałowcem jest Obajtek. Zniesmaczenia nie kryją internauci. ,,To jest normalne regularne ku...stwo”, ,,Wzór łajdactwa”, ,,szczujnia’’ – komentują artykuł portalu.

Trwa nagonka na prezesa PKN Orlen. Opozycyjne media robią wszystko, aby postawić Daniela Obajtka w złym świetle. Teraz postanowili przy okazji uderzyć w syna byłej premier. Dziennikarze OKO.press informują, że Tymoteusz Szydło pracuje w ERG Bieruń Folie. To prywatna firma zajmująca się sprzedażą worków foliowych, a syn byłej premier jest w niej przedstawicielem handlowym. Według relacji OKO.press udziałowcami firmy mają być Daniel Obajtek i Beata Szydło. To właśnie stało się pretekstem do ataku.

- „Syn byłej premier Beaty Szydło jest pracownikiem firmy ERG Bieruń Folie, której udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka. Pracuje tam pod zmienionym nazwiskiem. Jest przedstawicielem handlowym odpowiadającym za dystrybucję worków foliowych”

- czytamy na portalu.

Dziennikarzom odpowiadają oburzeni internauci, zniesmaczeni tego typu „zagrywkami”.

Oczywiście szczujnia uderza w Tymoteusza Szydło z radością (bo to były ksiądz).

Ale głównym celem akcji jest jego matka. Znienawidzona przez szczujnię za to, że była autorką kampanii dających zwycięstwo PiS-owi. A tego szczujnia jej nie zapomniała i nie zapomni nigdy... — Jacek Piekara (@JacekPiekara) March 17, 2021

Wkurzają mnie teksty goniące za tanią sensacją.Oto https://t.co/kvlsIYUrv3 podaje w jakiej prywatnej firmie pracuje syn byłej premier, który po zrzuceniu sutanny zmienił nazwisko, oraz, kto jest udziałowcem firmy.Czy dzieci ponoszą odpowiedzialność za rodziców jak było w PRL?🤔 — Marek Konopczyński (@ProfDrHabMK) March 17, 2021

Syn Tuska w spółce samorządowej (lotnisko) zarządzanej przez ludzi partii ojca, jednocześnie zatrudnia się w spółce przestępcy (OLT) i wynosi tam informacje z lotniska, na niekorzyść spółki nadzorowanej przez ojca (LOT). Syn Szydło sprzedaje worki foliowe w prywatnej firmie. https://t.co/tCEaLMa0nI — michal.rachon (@michalrachon) March 17, 2021

Tropienie syna Beaty Szydło, który zarabia podobno na życie jako przedstawiciel handlowy w prywatnej firmie, sprzedając worki foliowe (wow, ale fucha!), to jest normalne regularne k...stwo. — Grzegorz Lisiński (@g_lisinski) March 17, 2021

.@oko_press - wzór łajdactwa.

Pod przykrywką „dziennikarstwa”. — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) March 17, 2021

