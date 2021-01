Szczepienia osób spoza grupy ,,0''. ,,Tej sprawy tak nie zostawimy''

„4 stycznia wchodzi kontrola MZ. Tej sprawy tak nie zostawimy, bo jeśli rzeczywiście zostały nagięte czy złamane regulacje, to jest to rzecz skandaliczna. Nie można na coś takiego pozwalać’ – zapowiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości odnosząc się do sprawy szczepienia osób spoza grupy „0” w Warszawskim uniwersytecie Medycznym.

Jak poinformowano w tym tygodniu, z puli dodatkowych 450 dawek, które szpital otrzymał niezależnie od etapu zerowego szczepień obejmujących personel medyczny, zaszczepiono między innymi 300 pracowników szpitali, a także grupę 150 osób która obejmuje rodziny pracowników czy pacjentów pod opieką szpitala i jego placówek. Zaszczepionych zostało w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki. O zaszczepieniu informowała między innymi aktorka Krystyna Janda.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że liczy na wyciągnięcie konsekwencji wobec osób podejmujących te decyzje, jeśli nie zostały spełnione bardzo konkretnie sprecyzowane kryteria w szpitalu.

W rozmowie na antenie Radia Zet Radosław Fogiel podkreślił, że sprawa ta nie zostanie pozostawiona bez kontroli i jeśli nagięto lub złamano regulacje, mamy do czynienia ze skandalem.

dam/PAP,Fronda.pl