Studentka medycyny wulgarnie wyzywała Ukrainkę. Jest śledztwo

nie sądź pochopnie 25.11.19 22:44

Tylko spokojnie z ostatecznymi osądami!



Każda taka sytuacja to dwie strony tego samego medalu.



Nie wiemy co się w przedziale zdarzyło, nie wiemy czy to może Ukrainka japę otworzyła, że to może ona tobołami zawaliła caly przedział, może to do niej nie docierały prośby?



Tego nie wiemy, wiemy tylko, że dziewuchę poniosło - nie znamy całej prawdy.