Specjalny numer ,,Mówią wieki'' - 450. rocznica Unii lubelskiej

Ten numer powstał w rocznicę powstania unii personalnej dwóch państw – Polski i Litwy. Redakcja „Mówią wieki” zadbała o to, aby teksty tu zawarte stanowiły rzetelne kompendium wiedzy na ten temat – autorzy tego numeru to wyłącznie historycy, specjalizujący się w tematyce. Ale też, aby trafiły do wszystkich miłośników historii, gdyż wydanie jest bogato ilustrowane i napisane przystępnym językiem.