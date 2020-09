Sośnierz u Gozdyry: ,,powinniśmy bronić ludzi przeciwko zwierzętom, albo przeciwko lewicy''

Poseł konfederacji komentując na antenie Polsat News projekt ustawy PiS dotyczący rozszerzonej ochrony zwierząt powiedział, że „zwierzęta nie są obywatelami, nie są ludźmi, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy bronić zwierząt przeciwko ludziom”.

Dodał też, że rząd i politycy PiS chcą „kopać” małe firmy.

Jak uzasadniała prowadząca Gozdyra:

- Czego wy tak zaciekle bronicie? Jest to branża bardzo wąska, która uciekła do Polski ze względu na to, że zamknięto te historie w innych krajach, zatrudniani są ludzie spoza Polski, podatki płacone są marniutkie

Zapytała też:

- Dlaczego utrwalacie legendę, że to jest jakaś wielka gałąź polskiego rolnictwa?

Sośnierz stwierdził:

Dodał też:

- To odwrotnie, powinniśmy bronić ludzi przeciwko zwierzętom, albo przeciwko lewicy





