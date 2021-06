Sondaż: co trzeciego Rosjanina nie stać nawet na tydzień wakacji

Co trzeciego Rosjanina nie stać nawet na tydzień wakacji - podaje na swojej stronie rosyjska międzynarodowa agencja prasowa Interfaks, powołując się na sondaż przeprowadzony przez portal superjob.ru.

Badanie wskazało, że na brak pieniędzy na wakacyjny wypoczynek nie narzekają jedynie przedstawiciele kiepsko płatnych zawodów, ale także ci, którzy zarabiają ponad 80 tys. rubli (w przeliczeniu około 4,1 tys. złotych). 19 proc. zarabiających ponad 80 tys. rubli także nie może pozwolić sobie na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku.

Tylko 2 proc. Rosjan stać na tygodniowe wakacje z wydatkami rzędu 60-69 tys. rubli (3,1 - 3,6 tys. złotych). Również 2 proc. Rosjan stać na tygodniowe wakacje z wyższymi wydatkami w kwocie 70-79 tys. rubli (3,6 - 4,1 tys. złotych).

3 proc. badanych Rosjan posiada fundusze na tygodniowe wakacje z wydatkami rzędu ponad 100 tys. rubli (5,3 tys. złotych).

Przeważająca część badanych Rosjan, których stać na jakiekolwiek tygodniowe wakacje, jest gotowa przeznaczyć na nie niższe kwoty.

Również 10 proc. badanych Rosjan może wydać nie więcej niż 10 tysięcy rubli (520 zł) na tydzień wakacji, 13 proc. – nie więcej niż 19 tysięcy rubli (ok. 1 tys. zł), 11 proc. – do 29 tysięcy rubli (1,5 tys. zł), a 8 proc. – do 39 tysięcy rubli (2 tys. zł).

Kolejne 5 proc. i 4 proc. jest gotowych zapłacić odpowiednio 49 i 59 tysięcy rubli (2,5 tys. i 3 tys. zł) za tydzień odpoczynku.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19 maja – 21 czerwca wśród 3000 respondentów w wieku 18 lat i więcej.

jkg/biełsat