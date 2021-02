Śmiszek na TT namawiał do bojkotu Orlenu. Internauci okazali się bezwzględni

"Gdybym był złośliwy, to bym napisał, że pan poseł Śmiszek - w ramach swojej małej prowokacji - reklamuje spółkę, która jest partnerem Gazpromu przy projekcie Nord Stream 2, ale po co takie złośliwości w to piękne sobotnie popołudnie" – napisał na Twitterze dziennikarz Jakub Wiech w komentarzu postu europosła Krzysztofa Śmieszka, który namawiał do tankownia na stacjach Shell i bojkotu Orlenu.

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek postawił, podobnie jak poseł Szłapka z PO, namawiać do bojkotu stacji Orlen i pochwalił się na Twitterze zdjęciem ze stacji Shell. Stwierdził przy tym, że to najlepsze stacje benzynowe w naszym kraju. Brak wiedzy i niekompetencja, to najdelikatniejsze chyba przywary, które wytknęli mu Internauci.

Gdybym był złośliwy, to bym napisał, że pan poseł Śmiszek - w ramach swojej małej prowokacji - reklamuje spółkę, która jest partnerem Gazpromu przy projekcie Nord Stream 2, ale po co takie złośliwości w to piękne sobotnie popołudnie 😉 https://t.co/ydPDQNhmJa — Jakub Wiech (@jakubwiech) February 27, 2021

Krzysiu, reklamowanie koncernów paliwowych przyczyniających się do katastrofy klimatycznej jest słabe. Już nie mówiąc o tym, że jesteś politykiem, nie celebrytą. — Razem Wrocław (@RazemWroclaw) February 27, 2021

Lewica: Wspierajmy polską gospodarkę w czasie pandemii. Też lewica: Oj nie Orlen to PiS to kupuj na Shelu, Lukoilu, BP i Circle K. Hipokryzja level 1000. — Komentuję i kropka. (@KomentujeK) February 27, 2021

Lewica: Wspierajmy polską gospodarkę w czasie pandemii. Też lewica: Oj nie Orlen to PiS to kupuj na Shelu, Lukoilu, BP i Circle K. Hipokryzja level 1000. — Komentuję i kropka. (@KomentujeK) February 27, 2021

A Shell od kogo kupuje paliwo?



A od @PKN_ORLEN i @GrupaLOTOS .

Nie ma za co☺😂😂😂😂😂 — MartynaBP (@bp_martyna) February 27, 2021

Lewica to stan umysłu. Polski polityk promuje zagraniczna stacje zamiast Polska. Wstyd i hańba 😡 — ToJA (@kar_tyr) February 27, 2021

mp/wpolityce.pl/twitter/fronda.pl