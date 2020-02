Brawo! Słowacja powiedziała stop dla gender!

Janek 26.2.20 12:14

Słusznie, chyba się tam przeprowadzę z rodziną - czasami, tak honorowo, daję żonie po pysku, szczególnie kiedy bluźni albo myśli, że jej rozwój zawodowy jest najwazniejszy i dzieci przez to cierpią. Tylko wtedy opamiętuje się. I co, teraz w Polsce pójdę za to siedzieć, skoro "kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie da wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji"?

BZDURY!!! Biblia nie potępia uzasadnionego "klapsa" czy innej formy napomnienia. Nie potępia bicia kobiety, jeśli to sprawia, że ona będzie lepsza!!! Taką my mężczyźni mamy władzę i tak musimy dbać o swoje rodziny. A jakaś banda pedałów z Brukseli chce nam zabierać nasze prawo i nasze obowiązki!!