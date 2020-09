Skandaliczny wpis dziennikarza GW do Mateusza Borka po jego przejściu do TVP: ''Jesteś zwykłą szmatą''

Znany dziennikarz sportowy Mateusz Borek przeszedł z Telewizji Polsat do TVP i został komentatorem TVP Sport. Zdecydowanie bardzo wielu widzów telewizji publicznej informacja ta cieszy. Nie spodobała się jednak byłemu wicenaczelnemu łódzkiego oddziału „Gazety Wyborczej”, który obecnie pracuje dla TV Toya, Piotrowi Wesołowskiemu.

Borek ujawnił wiadomość, jaką otrzymał od Wesołowskiego, który napisał:

- Jesteś zwykłą szmatą. TVPisie

Po upublicznieniu przez Borka tej wiadomości Wesołowski na Twitterze napisał:

- Nadal uważam, że jest Pan zerem. Nie wiem, dlaczego Pan to robi? Radiową Trójkę niszczą i w tym czasie Pan pojawia się na gali TVP z Kurskim. Dno dna

Mateusz Borek w wywiadzie dla „Pressserwisu” odnosząc się do tej sprawy powiedział:

- Dziennikarze sportowi idą za kontentem. Nie jestem narzędziem politycznym. Jeśli dostaję propozycję, która mnie ciekawi i zaspokaja ambicje zawodowe, to z niej korzystam. Ludzie nie potrafią tego zrozumieć, zapatrzeni są w rozłam polityczny. Ja w tym nie chcę uczestniczyć

Borek rozważa skierowanie sprawy na drogę prawną.

Agresja lewicowych dziennikarzy jest w ostatnim czasie jest zdecydowanie przesadzona i niezrozumiała.

