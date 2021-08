Skandal! Burmistrz Londynu atakuje polski rząd na imprezie Trzaskowskiego

Jednym z gości Campus Polska Przyszłości, wydarzenia organizowanego przez ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego, jest burmistrz Londynu Sadiq Khan. Polityk w skandaliczny sposób zaatakował polski rząd. Trudno odeprzeć wrażenie, że wystąpienie napisał mu sam Rafał Trzaskowski.

- „Centralny rząd w Polsce chce odebrać władzę prezydentowi Warszawy, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że Rafał Trzaskowski jest bardzo popularnym politykiem, a jednocześnie jest po przeciwnej stronie sceny politycznej”

- mówił brytyjski polityk.

- „Jeżeli mieszkacie w Warszawie albo w innych częściach kraju musicie mieć świadomość, że teraz władza centralna atakuje Rafała i Warszawę, ale to jest pierwszy krok, bo później przyjdą po was, dlatego powinniście walczyć o to, żeby lokalni włodarze mieli więcej praw”

- dodawał.

Oburzenie po tym skandalicznym wystąpieniu wyrażają internauci.

Brzmi jakby mówił to, co wcześniej mu Rafał sprawozdawał w czasie wcześniejszych spotkań.



Typowo jednostronny punkt widzenia. — Trevor (@restory244) August 28, 2021

Fajny ten campus taki antypolski... — Darek (@Darek85366063) August 28, 2021

kak/Twitter, Facebook, wPolityce.pl