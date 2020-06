Senackie komisje zarekomendowały większość poprawek

A co mi tam! 1.6.20 21:20

To co robi Grodzki naszemu państwu to jest nic przy tym piekle jakie urządzi nam Trzaskowski jeśli wygra wybory. Te kolejne 5 lat staną się komarem i wszyscy zapamiętają co to znaczy "miałeś chamie złoty róg".

Czarnoskóry mogą rozwalać swój kraj z Antifą? TO i Polacy z PO też pokażą co potrafią. Bo my mamy gdzieś miejsca pracy i dobrobyt!