Sebastian Kaleta: Ten wyrok to kpina z logiki

Felek 22.6.20 21:18

Pamiętam jak PiS przy swojej kampanii (dzięki której wygrali wybory) oczerniali PO i wciskali ludziom jakie to wielkie przekręty popełnił ostatni rząd. To nie były jakieś ogólnikowe dane na temat bezrobocia, to były konkretne zarzuty przestępcze kierowane do konkretnych osób. Żadna z tych osób nie siedzi w więzieniu ani nawet nie ma wyroku, politycy PiS przestali mówić o przekrętach PO zaraz jak objęli władze. Jedynie próbowali nieudolnie złamać Tuska na swoich śmiesznych spektaklach- komisjach. Ich nikt nie pociągnął do odpowiedzialności za te słowa bo to był tylko element kampanii wyborczej dla ciemnego ludu. Sami jumają setki milionów dla siebie i swoich kolesi ale to cały czas PO jest winne. Sami mają w swoich szeregach pełno komunistów, ale to PO jest postkomunistyczna. Takiego zakłamania to dawno nie było, najgorsze jest to że większość społeczeństwa nie ma z tym problemu i dalej będzie głosować na tę hałastrę.