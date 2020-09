SB-eckie emerytury w PE. Teraz tam szukają ratunku

Co szczególnie skandaliczne, debata na temat praworządności posłużyła posłowi SLD do obrony sowieckich oprawców i domaga się na forum PE przywrócenia im rent i emerytur sprzed ustawy dezubekizacyjnej.

Podczas wczorajszej debaty na temat rzekomych problemów praworządności w Polsce, głos zabrał eurposeł Marek Balt na forum PE powiedział:

- W 2016 roku 40 tys. służb mundurowych, którzy pracowali dla dobra Polski z dnia na dzień zostało pozbawionych swoich emerytur. Okres ich służby do roku ’89 został uznany za niebyły, a po ’89 zredukowany. Ci ludzie od wielu lat usiłują dochodzić swoich praw, ale ich prawo do sądu jest ograniczane. To głównie osoby starsze, często schorowane, skupione na przeżyciu z dnia na dzień na poziomie urągającym ludzkiej godności.

A jutro rozprawie w sprawie tych emerytur oraz ustawy dezaktualizacji ma przewodniczyć sędzia Józef Iwulski, o którym wiceminister Janusz Kowaslki na Twitterze pisze:

- Były sowiecki kolaborant Józef Iwulski, który w sowieckim mundurze stał na straży interesów sowietów w okupowanej Polsce, dziś nadal zasiada w Sądzie Najwyższym i ma czelność zajmować się dekomunizacją!Przykład patologii ustrojowej III RP - reforma sądownictwa potrzebna od zaraz!

Czy można by pokusić się o stwierdzenie, że Marks i Engels są tam żywi, a „proletariusze wszystkich krajów się łączą”?

mp/tvp info