Sama na to wpadła? Lubnauer: Pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację

„Jestem przekonana, że pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację. Im więcej Kościół wpuszcza polityki do siebie, tym bardziej zniechęca wiernych, by uczestniczyli w praktykach kościelnych. To widać” – przekonuje Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Wirtualną Polską.

W ub. piątek metropolita krakowski abp Stanisław Gądecki celebrował Mszę św. w katedrze na Wawelu w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich. Tego dnia przypadała rocznica urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich. W czasie homilii hierarcha stwierdził, że wierni w Polsce „mają prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego”.

- „To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich”

- dodał.

Homilia arcybiskupa wzbudziła wiele kontrowersji i wywołała wiele komentarzy. Krytycznie skomentował ją w mediach społecznościowych m.in. Tomasz Terlikowski. Publicysta stwierdził, że kazania abpa Jędraszewskiego przyspieszają laicyzację w Polsce.

Okazuje się, że teza Tomasza Terlikowskiego spodobała się politykom opozycji, którzy postanowili ją natychmiast wykorzystać do ataku na krakowskiego arcybiskupa. W rozmowie z Wirtualną Polską lider Lewicy stwierdził, że abp Jędraszewski „postradał rozum”.

- „Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia”

- mówił

- „Doprowadzi to do laicyzacji kraju. I zrobią to tacy panowie jak pan Jędraszewski. Trzymam za niego kciuki - im więcej bzdur będzie mówił, tym ludzie zobaczą, w jak wielu aspektach dużo niemądrych ludzi jest wśród kleru”

- dodał.

Dziś w programie Wirtualnej Polski tezę tę powtórzyła Katarzyna Lubnauer z KO.

- „Jestem przekonana, że pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację. Im więcej Kościół wpuszcza polityki do siebie, tym bardziej zniechęca wiernych, by uczestniczyli w praktykach kościelnych. To widać”

- mówiła parlamentarzystka.

To zaskakujące, jak bardzo problem laicyzacji przejął polską opozycję.

kak/WP.pl