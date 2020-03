Rząd wprowadza poważne restrykcje w poruszaniu się

mordechaj 24.3.20 13:49

Zakaz wychodzenia z domu, ale NAKAZ pójścia na wybory, bo jest to w interesie politycznym i ekonomicznym PiS. Bo tak rozkazał Polakom Kaczyński. Nie robi się ludziom testów, jak w innych krajach, nie oddziela się przez to chorych od zdrowych, za to wszystkich traktuje się jak chorych i zakazuje wyjścia z domu. To jest PARANOJA.