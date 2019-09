'Rozpoczęła się brudna kampania'... Szczecin: Swastyki i 'Nazi raus' na plakatach kandydatów PiS

katolik 9.9.19 17:58

To tylko przypomnienie wyborcy z kim ma do czynienia - to nie akt wandalizmu a jedynie graficzna kampania informacyjna, nie każdy czytał Mein Kampf i przemówienia Hitlera czy program gospodarczy III Rzeszy i niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy że narodowy socjalizm w wersji PiS i nazizm są oparte na tym samym fundamencie.