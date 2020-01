Rosja testuje pocisk rakietowy obok Krymu

Putin po raz pierwszy przyznał, że Rosja posiada ten rodzaj broni w przemowie przez rosyjskim parlamentem w 2018 roku. Pociski kierowane powietrze-ziemia Kinżał o prędkości hiperdźwiękowej to - w opinii ekspertów - modyfikacja Iskanderów. Prezydent Rosji przyglądał się czarnomorskim ćwiczeniom obejmującym również manewry okrętów Floty Północnej i Floty Czarnomorskiej z pokładu krążownika rakietowego Marszał Ustinow. Rosja przeprowadziła dziś również testy pocisków manewrujących Kalibr.

- Według rosyjskich mediów są one zdolne do rażenia celów na odległość 2600 km; podczas lotu stale zmieniają wysokość i kierunek, co utrudnia ich wykrycie przez systemy obrony przeciwrakietowej - podaje TVP Info.