Rosja (sz)czuje III wojnę światową. Świat po pandemii wyjdzie wzmocniony, a Rosja jeszcze słabsza

Czy to już czas żeby nazwać to III wojną światową? Nie wiem. Kiedy Niemcy napadli na Polskę, nikt nie mówił że zaczęła się II wojna światowa. I wojna światowa do wybuchu II-iej, była po prostu Wielką Wojną. To nie jest kwestia nazwy. Pytaniem jest, czy mamy już globalny konflikt, którego stawką jest walka o supremację świecie. Co do tego nie ma już chyba nikt wątpliwości, a więc wypada się zgodzić z tezą zawartą we wspomnianym tekście.