Rosja: Czołowy politolog usprawiedliwiał mord w Katyniu

Jak wskazuje Jurasz, Satanowski to prezes rosyjskiego Instytutu Bliskiego Wschodu, w latach 2001-2004 prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów.

Satanowski stwierdził, że Stalin "miał rację" decydując o wymordowaniu polskich jeńców w Katyniu. Prowadzący program odparł, że było to "okropne". "Życie" - stwierdził w odpowiedzi Satanowski.

Zdaniem Jurasza Satanowski powinien teraz zostać objęty zakazem wjazdu do UE. Należałoby w ocenie publicysty porozumieć się jednak z partnerami z Unii, tak, by rzecz nie skończyła się jak z Ludmiłą Kozłowską, którą Polska objęła sankcjami, a która mimo tego wjeżdżała do innych państw unijnych.