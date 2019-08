,,Relacje Warszawy i Berlina najlepsze od 1000 lat''

JS 31.8.19 12:36

Nie wolno ufać Krzyżakom ! Niemcy, oni niemal nic się nie zmienili przez 1000 lat! Nadal mają w swoim (ukrytym) programie zdobywanie obcych terytoriów ale nie przez wojnę tylko przez pieniądz a mogą go drukować ile im potrzeba ! Przez wykup zabrali nam duża część Mazur, ziem pomorskich, zachodnich. Gdyby oni mieli Jezusa w sercach, w kościołach, ich polityka byłaby inna, podobna do naszej aby przyciągać do współpracy i pomaganiu wzajemnym w budowaniu zrównoważonego regionu, wokół najsilniejszych wartości cywilizacji łacińskiej.

