Przyłap przeciwnika na kłamstwie a wygrasz wybory

Elektor 22.6.20 9:03

To działa wyłącznie jeśli kandydat który przyłapał innego kandydata ma dostęp do ogólnokrajowych telewizji.

Konfederaci od lat przyłapują bandę czworga, punktują ich kłamstwa i złodziejstwa i nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo ani TVP ani TVN nie ma interesu w pokazywaniu tego. TVP chroni PiS TVN chroni ich kolegów z PO.

Gdyby p. Bosaka pokazywać chociaż w połowie czasu antenowego poświęconego dla p. Dudy to by go zmiażdżył w wyborach!

Prosta zajawka.