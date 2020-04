Przemysław Czarnek: Propozycja Budki to konstytucyjny zamach stanu!

„[Borys Budka red.] proponuje konstytucyjny zamach stanu po to, żeby kandydatka albo jakiś inny kandydat opozycji, mógł mieć wyższe sondaże i wygrać wybory”.

„To jest absurd, działanie kompletnie nieodpowiedzialne, kiedy mamy do czynienia z kryzysem dotyczącym koronawirusa, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale również kryzysu gospodarczego”.

„Pan Borys Budka, proszę zwrócić uwagę, stwierdził i przyznał nam rację, że nie ma dzisiaj przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, bo proponuje zmianę ustawy. Nie wiem, jak rozumiem chyba ustawy o chorobach zakaźnych, w której chce wprowadzić przepis zgodnie z którym po upływie 30 dni od wprowadzenia stanu epidemii, stan klęski żywiołowej musi być - można powiedzieć - automatycznie wprowadzony przez Radę Ministrów po to, żeby dać przesłankę Radzie Ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, bo dzisiaj tej przesłanki nie ma”.