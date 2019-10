Profanacja Katedry Warszawsko - Praskiej! ,,Kolejny atak na Kościół''

– Pojawiła się na małym murku namalowana mazakiem swastyka. Wygląda to na takie prymitywne zachowanie. Pierwsze wrażenie było takie, że zrobiła to jakaś młodzież. To jest niestety chyba już schemat, że Kościołowi można dowalić, dokuczyć, bo dzisiaj to modne, albo zrobił ktoś to ze względów ideologicznych, ale nie chce mi się w to wierzyć. Funkcjonuje w wielu środowiskach przekonanie, że Kościół i tak nic nie zrobi – wyjaśnia ks. Kowalski.

Katedra warszawsko-praska padła ofiarą wandalizmu. Przed wejściem do świątyni na elementach ogrodzenia pojawiły się namalowane znaki przypominające swastyki oraz obraźliwe napisy. @Diecezja_DWP >>https://t.co/x04v7PbfBE pic.twitter.com/CfIv2ueNrM — Radio Warszawa (@RadioWarszawa) October 1, 2019

bz/radiowarszawa.com.pl