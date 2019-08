Prezydent USA przełożył wizytę w Polsce

freeasinfreedom 30.8.19 8:14

Tak, oczywiście. Przełożona. Z wiosła na łopatę.



„Jak podaje „The Washington Post”, Donald Trump, który niedawno wrócił ze szczytu G7 we Francji, nie był „entuzjastycznie nastawiony” do kolejnej zagranicznej podróży. Prezydent Trump anulował już wcześniej wizytę w Danii, gdzie miał spotkać się z premier Mette Frederiksen. Natomiast w ubiegłym tygodniu amerykański dziennik informował, że Trump skróci swoją wizytę w Polsce.”



Nie chciał do was przyjechać i tyle. Nie chciał dać się wykorzystać w pisowskiej kampanii wyborczej. Huragan uderzy we wtorek. Gdyby Trump chciał przyjechać do PiSlandu, spokojnie przyjechałby i zdążył wrócić. Oszukujcie się dalej, oszukujcie, może uwierzycie we własną propagandę.