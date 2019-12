Prezydent Duda w Szczecinie: Gdyby nie tamta krew, nie byłoby dzisiejszej, wolnej Polski

Cool 17.12.19 14:30

Już was nie obchodzi para ulatniająca się z sieci ciepłowniczej? Prezydent Szczecina Krzystek co prawda nie jest z PO jak "Czaskoski" ale i nie jest z PiSu:



Od soboty przy ul. Rugiańskiej dymią studzienki kanalizacyjne. To przez awarię ciepłowniczą. Mieszkańcy pytają, czy powinni zachować jakieś środki bezpieczeństwa. O awarii ciepłowniczej, która trwa od weekendu przy ulicy Rugiańskiej (w okolicy postoju taksówek i w pobliżu Stawu Brodowskiego) poinformowała nas czytelniczka.Pani Anna poinformowała „Wyborczą”, że mieszkańcy ulic Wilczej i Rugiańskiej są zaniepokojeni awarią i brakiem informacji na temat jej usunięcia. „O tę sprawę chcieliśmy osobiście zapytać pod numerem 993 – ale przez cały dzień nie było to możliwe: odzywa się tylko maszyna w kółko gadająca to samo, że połączenie aktualnie nie może być zrealizowane. Zwracamy z serdeczną prośbą o interwencję, tak abyśmy byli mądrzy przed szkodą, a nie po tragedii jak to miało miejsce niedawno w Warszawie” – napisała do redakcji pani Anna.