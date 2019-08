Prezydent Duda: Oddali życie po to, by Polska mogła być wolna

– Rzeź Woli to było wielkie ludobójstwo, o którym przez lata PRL-u nic nie mówiono Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale taka była wtedy ta rzeczywistość; to była cena, jaką zapłaciła Warszawa za dążenie do wolności. Oddali życie po to, by Polska mogła być wolna – mówił Prezydent.