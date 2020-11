,,Na te wieści wszyscy czekaliśmy''. Premier po spotkaniu z Pfizerem

„Po raz pierwszy liczba zakażeń w tym tygodniu zaczęła spadać, ale to wciąż bardzo dużo” – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer.

Spotkanie dotyczyło szczepionki na koronawirusa. Jak podkreślił szef polskiego rządu – informacja o jej dostępności to ta, na którą wszyscy czekaliśmy.

„Te dobre wieści dotarły. Dziś potwierdzamy informacje o jej dostępności”

- zaznaczył Morawiecki.

Pfizer poinformował w poniedziałek, że szczepionka na COVID-19 oferowana przez tą firmę jest tworzona we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE oraz ma ponad 90 proc. skuteczności. Komisja Europejska zatwierdziła w środę umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek szczepionki.

Premier poinformował, że Polska zakupi możliwie największą ilość szczepionki w relacji do liczby ludności w naszym kraju.

- Zaczniemy od szczepienia najbardziej narażonych grup - naszych seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych. Mimo optymistycznych informacji dot. szczepionki musimy wciąż stosować zasadę DDMA - czytamy we wpisie na Twitterze Kancelarii Premiera.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: #Koronawirus zmusił nas wszystkich do różnych ograniczeń, do wdrażania obostrzeń i do wielu wyrzeczeń. Po raz pierwszy liczba zakażeń w tym tygodniu zaczęła spadać, ale to wciąż bardzo dużo. pic.twitter.com/8YPDHNd9fs