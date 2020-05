Premier Morawiecki w ,,FAZ'': Nie ma lepszej i gorszej Europy!

ryszard 26.5.20 9:18

Nie powinno być lepszej i gorszej Europy, ale de facto ( i co gorsze de jura) jest. Różnice w pojmowaniu wolności zawsze między nami występowały. Polska nigdy nie przeszła bowiem w swojej historii, kolonialnego demoralizującego okresu życia na koszt innych. Przeciwnie to my byliśmy zabijani, wywożeni na Sybir i do niemieckich obozów koncentracyjnych, tylko dlatego że byliśmy Polakami. Jak wielkie różnice w kwestiach pojmowania wolności są między nam,i niech świadczy chociażby fakt, że do dziś, traktowany jako zaszczytny w Europie tytuł hrabiego, dla Polaka pozostaje tytułem hańby, bo nadawały go tylko obce władze rozbiorowe w nagrodę za kolaborację, W dodatku podziały są ostatnio wolą areopagu finansowego świata coraz wyraźniej pogłębiane. Unię Europejską, jeszcze nie tak dawno, uważaliśmy za miejsce synergii dobra, w którym nikt nikomu nie narzuca sposobu jego praktykowania. Dlatego Unia rządząca się mentalnością hitlerowskiego knuta i filozofią przewrotności Sanhendrynu, nigdy nie będzie naszą Unią. Fakt, że lata zależności od zaborców wytworzyły w Polsce margines zawodowych szpicli i kolaborantów zaktywizowanych obecną polityką unii, niczego zmienić nie może.