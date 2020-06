Premier Mateusz Morawiecki: Prezydent jedzie do USA po wielkie inwestycje energetyczne

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie wizyty, jaką w przyszłą środę złoży prezydent Andrzej Duda w Waszyngtonie. W czasie spotkania wyborczego w Bydgoszczy szef rządu mówił, że prezydent jedzie do USA „po nowe wielkie inwestycje energetyczne, nowe technologie”.

Na spotkaniu w Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to dzięki „planowi Dudy” udało się w ciągu 100 dni od ogłoszenia stanu epidemii wypłacić 100 mld zł, które ratują w Polsce miejsca pracy. Premier podziękował urzędującemu prezydentowi za „obronienie pięciu milionów miejsc pracy”.

Premier podkreślał, że tylko dobra współpraca prezydenta z rządem pozwoli na szybkie podejmowanie decyzji, które są konieczne do ożywienia gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Odniósł się również do prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych:

-„Pan prezydent dba o gospodarkę w skali całego państwa, dba o całe społeczeństwo, teraz jedzie do USA po nowe wielkie inwestycje energetyczne, nowe technologie. Tak, jak do tej pory potrafił to zrobić” – mówił.