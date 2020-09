Premier Holandii chce nowej Unii bez Polski

Holenderskie media donoszą o nowej propozycji szefa rządu tego kraju Marka Ruttego, który chce stworzyć nowa Unię Europejską, w której nie będzie miejsca dla Polski i Węgier.

Jedna z holenderskich dziennikarek przekazała na Twitterze, że Mark Rutte wspomniał w parlamencie o stworzeniu Unii Europejskiej „od nowa”, jeżeli sytuacja związana z praworządnością w Polsce i na Węgrzech wymknie się spod kontroli.

Remarkable: tonight in the Dutch Parliament PM Mark Rutte appeared to have mentioned the ‘re-establishment of the EU’ as an ultimate option in case the rule of law situation in Poland and Hungary further gets out of hand https://t.co/ysPvi1Wc0y