„To, co zobaczyliśmy dziś, to prawdziwy pokaz niekompetencji i ignorancji” – ocenił zachowanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Odnosił się tym samym do konferencji prasowej, na której Trzaskowski mówił o sytuacji epidemicznej w Warszawie oraz działaniach władz w związku z pandemią koronawirusa. W trakcie briefingu zamiast mówić o konkretnych działaniach, Trzaskowski znów wykorzystał ten czas do uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość stwierdzając między innymi, że to właśnie rząd:

„[…] wszystkie decyzje i ponosi odpowiedzialność za sytuacje epidemiczną w kraju”.

Wiceszef MSWiA w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył:

„Na specjalnej konferencji prasowej zamiast konkretów usłyszeliśmy zestaw ogólników i tradycyjne już utyskiwanie na rząd Prawa i Sprawiedliwości, który prezydent Warszawy oskarżył o brak współpracy”.

Poboży dodaje, że rząd od wielu miesięcy przekazuje władzom Warszawy wytyczne lub bezpośrednie wsparcie – choćby w formie środków ochrony bezpośredniej. Stwierdził też:

„Strach pomyśleć, jak mogłaby się rozszerzać epidemia w stolicy, gdyby nie instruowanie ratusza w zakresie elementarnych wręcz działań”.

Jak ocenił:

„Władze Warszawy niczym małe dziecko wymagają >>prowadzenia za rączkę<< i nie wykazują żadnej własnej inicjatywy. Oskarżam je o szczególną bierność zwłaszcza w tych obszarach, które bezpośrednio zależą od samorządu”.

Polityk mówił też między innymi o braku zwiększenia liczby kursów metra czy tramwajów w godzinach szczytu czy niesłuchaniu postulatów dotyczących zawieszenia opłat w strefie płatnego parkowania w godzinach 8-10 i 14-16, dzięki czemu można byłoby skierować część ruchu z zatłoczonej komunikacji zbiorowej do prywatnego transportu.

dam/PAP,Fronda.pl