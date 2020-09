Poseł Kukiz'15: Powinniśmy wejść w koalicję z PiS

„Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość” – zadeklarował poseł Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15.

W rozmowie na antenie RMF24 powiedział też:

„To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci”.

Przyznał, że była propozycja ze strony PiS dołączenia do Zjednoczonej Prawicy. Dodał też, że decyzja dotycząca ewentualnego wejścia w koalicję zależy od Rady Programowej Koalicji Polskiej. Zdaniem posła, liderzy powinni spotkać się z PiS i ustalić, czy istnieje możliwość współpracy.

Zaprzeczył jednak, jakoby dostał propozycję objęcia funkcji ministra rolnictwa czy wejścia do rządu. Stwierdził:

„Oferta wejścia do rządu i bycia wiceministrem za pensję kierownika supermarketu nie jest czymś, co odpowiada Pawłowi Kukizowi czy mnie, czy innym politykom Koalicji Polskiej. My chcemy załatwiać sprawy polskie”.

dam/RMF24,Fronda.pl