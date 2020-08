Polska – USA. Dzisiaj podpisanie umowy. Dowództwo V Korpusu wraca do Europy

W dniu dzisiejszym w rocznicę Bitwy Warszawskiej prezydent Andrzej Duda przyjmie w Warszawie sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Zostanie podpisana umowa wojskowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Umowa dotyczy nowego statusu wojsk amerykańskich w Polsce, które przejdą na stałe stacjonowanie w naszym kraju.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo w trakcie pobytu w Polsce spotka się również z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem i premierem Mateuszem Morawieckim.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP powiedział m.in.:

- Teraz będziemy mieli możliwość jej podpisania oraz później dyskusji nad tym dokumentem także w parlamencie z partiami politycznymi. Teraz to wszystko będzie nabierało w pełni przejrzystego kształtu i będzie przedmiotem pełnej analizy

Podkreślił także:

- Nowym elementem, który został uzgodniony przez prezydentów podczas ostatniej wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie, jest kwestia powrotu do Europy wysuniętego dowództwa V korpusu. On został kilka lat temu wycofany z Europy, z Niemiec; dzisiaj wraca do Europy, do Polski

Dodał też:

- Chcielibyśmy, żeby te kwestie najistotniejsze, czyli dowództwo V korpusu, znalazło się w Polsce jeszcze jesienią tego roku, żeby te elementy były szybko realizowane

Szczerski dodał, że oprócz podpisania umowy pomiędzy Polską i USA będzie miało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Mikiem Pompeo, którego jednym z głównych tematów będzie stan demokracji na Białorusi oraz możliwość przywracania w tym kraju standardów praworządności.

Głównym tematem rozmów maja być współpraca między naszymi krajami, a zwłaszcza kwestie energetyczne oraz amerykańskie inwestycje w Polsce.

