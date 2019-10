'Polska jest nasza- wspólna!' Ważne orędzie prezydenta przed wyborami

Marcin № 10.10.19 21:40

Ten osobnik wiadomej orientacji, wiadomy ma cel... to było widac po ostatniej wizycie u Trampka

Jedynie co go interesowało, to jak najszybciej potakiwać, bez żadnych obiektywnych z Polskiej Racji Stanów ,Warunków!

Nastepnie jedyne co interesowało tego goja, to... jak najszybsze spotkanie się... zgadnijcie się z kim?!

Nie zgadliście, nie z Polonią, nie.... z wiadomym narodem wybranym

Notka zadna na temat tego spotkania nie wyszła, bo i po co... szabesgoj obiecał, co miał obiecać, podtarł pysk po wylizaniu nomen omen doop, i szczęśliwy, odleciał do kraju, w którym rezyduje... nie mylić z służeniem narodu;)

Bo nie temu to służy, to coś!

Historia ciebie wypluje, a raczej wsadzi tam gdzie masz to jak sie nazywasz ...